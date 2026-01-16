Unterhaus-Transfer-Ticker

Haller Löwen verpflichteten Duo aus Volders, Kramsach holte verlorenen Sohn zurück

Innenverteidiger Elias Ortner (l.) verstärkt die Haller Löwen, Alexander Madersbacher (r.) spielt nach zehnjähriger Abwesenheit wieder für Heimatclub Kramsach/Brandenberg.
© SV Hall, FC Kramsach/Brandenberg
Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Das Tiroler Fußball-Unterhaus erwacht schön langsam aus der Winterruhe. Zum Start der Vorbereitung gibt es zahlreiche neue Gesichter bei den Vereinen. Wir halten euch in unserem Transfer-Ticker auf dem Laufenden:

