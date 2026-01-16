Unterhaus-Transfer-Ticker
Haller Löwen verpflichteten Duo aus Volders, Kramsach holte verlorenen Sohn zurück
Innenverteidiger Elias Ortner (l.) verstärkt die Haller Löwen, Alexander Madersbacher (r.) spielt nach zehnjähriger Abwesenheit wieder für Heimatclub Kramsach/Brandenberg.
© SV Hall, FC Kramsach/Brandenberg
Das Tiroler Fußball-Unterhaus erwacht schön langsam aus der Winterruhe. Zum Start der Vorbereitung gibt es zahlreiche neue Gesichter bei den Vereinen. Wir halten euch in unserem Transfer-Ticker auf dem Laufenden: