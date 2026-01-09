Unterhaus-Transfer-Ticker
Westligist Kitzbühel landete Transfer-Doppelpack: Offensivmann kommt aus Kufstein
Kitzbühel-Sportboss Mathias Wallner (l.) und Trainer Michael Baur (r.) präsentierten mit Rene Lukasser-Weitlaner (2. v. l.) und Mathias Madersbacher zwei Neuzugänge.
© FC Kitzbühel
Das Tiroler Fußball-Unterhaus erwacht schön langsam aus der Winterruhe. Zum Start der Vorbereitung gibt es zahlreiche neue Gesichter bei den Vereinen. Wir halten euch in unserem Transfer-Ticker auf dem Laufenden: