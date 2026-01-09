Unterhaus-Transfer-Ticker

Westligist Kitzbühel landete Transfer-Doppelpack: Offensivmann kommt aus Kufstein

Kitzbühel-Sportboss Mathias Wallner (l.) und Trainer Michael Baur (r.) präsentierten mit Rene Lukasser-Weitlaner (2. v. l.) und Mathias Madersbacher zwei Neuzugänge.
© FC Kitzbühel
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Das Tiroler Fußball-Unterhaus erwacht schön langsam aus der Winterruhe. Zum Start der Vorbereitung gibt es zahlreiche neue Gesichter bei den Vereinen. Wir halten euch in unserem Transfer-Ticker auf dem Laufenden:

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305