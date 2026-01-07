Beschwerde eingereicht

Begehrtes Waldgelände: Teurer Grundkauf bringt Achensee-Gemeinde unter Beschuss

Der Waldkindergarten in Neumaurach wird seit einem Jahr von der Gemeinde geführt.
© Angela Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Eine Erbengemeinschaft am Achensee erhält mehr als 215.000 Euro von der Gemeinde für ein Areal, dessen Schätzwert bei 14.800 Euro lag. „Sonst hätte es ein anderer bekommen“, sagt der Bürgermeister. Gemeinderat Martin Thaler kritisiert das mit Verweis auf gesetzliche Rahmenbedingungen und reichte Aufsichtsbeschwerden ein.

