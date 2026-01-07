Die 5 Top-Tipps

Winterzauber pur: Auf diesen Tiroler Seen kann man derzeit eislaufen

Simon Hackspiel

Wenn die Bedingungen passen, werden einige Tiroler Seen zu großen Natur-Eislaufplätzen. Unsere aktuellen Top-5 im Überblick.

