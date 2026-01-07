Über 700 Flüge am Flughafen Amsterdam wegen Schnees gestrichen

Amsterdam – Wegen heftiger Schneefälle in den Niederlanden sind am Mittwoch am Flughafen Amsterdam-Schiphol über 700 Flüge gestrichen worden. „Auch heute ist der Flugverkehr am Flughafen gestört“, teilte Schiphol in einer Erklärung mit. „Unser Winterdienst arbeitet ununterbrochen, um möglichst viele Flüge möglich zu machen.“ Bereits in den Tagen zuvor waren zahlreiche Flüge annulliert worden.

Mehr als 1000 Menschen hätten die Nacht am Flughafen verbringen müssen, wie der Flughafen auf seiner Website mitteilte. Am Flughafen wurden Feldbetten für die Reisenden aufgestellt, die dort gestrandet sind. Der Flughafen ging davon aus, dass das Winterwetter mit heftigen Windböen weiter andauern wird. „Bisher wurden mehr als 700 Flüge gestrichen und wir gehen davon aus, dass die Zahl noch steigen wird“, teilte der Flughafen weiter mit.

Menschen mussten am Flughafen übernachten. © IMAGO/Robin Utrecht

Auch der Bahnverkehr in den Niederlanden ist durch den Schnee teilweise lahmgelegt. Die Bahngesellschaft NS empfahl Reisenden, nicht dringend notwendige Reisen zu verschieben.

Auch auf den Straßen herrschte Chaos. Gegen 9 Uhr morgens gab es über 700 Kilometer Stau auf den niederländischen Straßen. Das war für einen Mittwochmorgen der schlimmste Stau seit dem Jahr 1999. Wegen der Erderwärmung gab es auch in den Niederlanden in den vergangenen Jahren weniger Schnee. Die starken Schneefälle in diesem Jahr seit dem 2. Jänner sind die längsten seit vier Jahren. (APA, AFP)