Zugausfälle und Flüge gestrichen: Schneechaos in zahlreichen europäischen Ländern

Amsterdam – Wegen heftiger Schneefälle in den Niederlanden sind am Mittwoch am Flughafen Amsterdam-Schiphol über 700 Flüge gestrichen worden. „Auch heute ist der Flugverkehr am Flughafen gestört“, teilte Schiphol in einer Erklärung mit. „Unser Winterdienst arbeitet ununterbrochen, um möglichst viele Flüge möglich zu machen.“ Bereits in den Tagen zuvor waren zahlreiche Flüge annulliert worden.

Mehr als 1000 Menschen hätten die Nacht am Flughafen verbringen müssen, wie der Flughafen auf seiner Website mitteilte. Am Flughafen wurden Feldbetten für die Reisenden aufgestellt, die dort gestrandet sind. Der Flughafen ging davon aus, dass das Winterwetter mit heftigen Windböen weiter andauern wird. Auch der Bahnverkehr in den Niederlanden ist durch den Schnee teilweise lahmgelegt. Die Bahngesellschaft NS empfahl Reisenden, nicht dringend notwendige Reisen zu verschieben.

Verkehrschaos in Paris

Auch andere europäische Länder hält der Winter im Griff. In Paris sorgte Schneefall für ein Verkehrschaos. Der Busverkehr in der gesamten Stadt wurde am Mittwoch vorübergehend eingestellt. Auch bei Straßenbahnen, der Metro und den Regionalzügen gab es wegen des Wetters Störungen. An den Flughäfen der Stadt wurden die Flüge am Morgen reduziert. Im nordfranzösischen Lille wurde der Busverkehr ebenfalls eingestellt.

Der Hügel Montmartre wurde zur Skipiste – mit der Basilika Sacré-Cœur als malerischem Hintergrund. © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

In Tschechien sackte mancherorts die Temperatur in den zweistelligen Minusbereich ab. In Brünn (Brno) wurde ein obdachloser Mann tot aufgefunden, der wahrscheinlich an Unterkühlung gestorben war. Hilfsorganisationen riefen dazu auf, Schlafsäcke, warme Kleidung und Decken für Menschen auf der Straße zu spenden.

Schnee stoppt Müllabfuhr

Im Osten der Slowakei waren zahlreiche Straßen blockiert. In Kosice, der zweitgrößten Stadt des Landes, konnten die öffentlichen Verkehrsmittel mehrere Haltestellen in hügeligen Stadtteilen nicht anfahren. Auch die Müllabfuhr konnte Teile der Großstadt nicht erreichen.

In Ungarn fielen zahlreiche lokale Züge im Großraum Budapest und in einigen anderen Regionen aus. Ungeräumte Straßen führten fast im ganzen Land zu Verkehrsbehinderungen. Am Flughafen Budapest kam es vor allem wegen Verzögerungen bei der Enteisung der Flugzeuge zu zahlreichen Verspätungen.

Reisende sitzen Nacht im Schnellzug fest