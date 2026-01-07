Bahn-Umstieg ging auf

Chaos blieb vorerst aus: So erlebten Pendler und Reisende den ersten Tag der Bahnsperre

Seit Mittwoch läuft der Bahnverkehr vom Unterland nach Innsbruck drei Wochen lang mit Bussen über die Autobahn. Soman Amiri bekommt es durch die längere Fahrzeit auf dem Weg zu ihrer Prüfung eilig.
Von Clemens Markart, Angela Dähling

In den kommenden drei Wochen ist die Bahnstrecke zwischen Innsbruck und Hall für Nah- und Fernverkehr fast vollständig gesperrt. Am ersten Tag des Schienenersatzverkehrs verlief der Umstieg auf den Bus in Hall und Jenbach jedenfalls ohne größere Probleme. Die Reisenden nehmen die Einschränkungen gelassen.

