Helena-Adler-Preis 2026 geht an Barbi Marković

Die serbisch-österreichische Autorin wird für ihr Werk „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ mit dem Preis für rebellische Literatur ausgezeichnet. Die Verleihung findet im März im Literaturhaus Salzburg statt.

Der heuer zum zweiten Mal vergebene Helena-Adler-Preis für rebellische Literatur geht im Jahr 2026 an die serbisch-österreichische Autorin Barbi Marković für ihr Buch „Stehlen, Schimpfen, Spielen“. Die Namensstifterin der mit 7777 Euro dotierten Auszeichnung, die Schriftstellerin Helena Adler, war Anfang 2024 im Alter von nur 40 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Die Preisverleihung findet am 15. März im Literaturhaus Salzburg statt. Die Laudatio auf die Preisträgerin wird die Kulturjournalistin Mia Eidlhuber halten.

Ein „höchst unterhaltsamer Regelbruch“

Der nun prämierte Text entstand 2024 im Rahmen einer Poetik-Vorlesung an der Universität Salzburg. „Darin denkt Marković nur sehr lautstark über ihr Schreiben nach, sie lässt uns insgesamt an ihrer Lebens- und Arbeitspraxis teilhaben – und die lässt sich nicht viel anders als rebellisch beschreiben“, begründete die dreiköpfige Jury ihre Entscheidung.

Marković lote mit ihrem Schreiben seit jeher Grenzen aus und sprenge auch dieses Mal sämtliche Vorstellungen eines Genres. In ihrer sogenannten "Notfallpoetik" schwanke die Autorin gekonnt zwischen Größenwahn und Schutzpessimismus. „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ sei ein „höchst unterhaltsamer Regelbruch, ein für alle ermunternder Grenzgang, eine geglückte Stilübung in literarischer Wahrhaftigkeit“.

Preis für Werke, die sich "auflehnen, trotzen und widersetzen"

Der Helena-Adler-Preis, der 2025 erstmals vergeben wurde, dient der „Förderung österreichischer Gegenwartsliteratur für ein besonderes belletristisches Werk, das sich sprachlich, formal wie inhaltlich auflehnt, trotzt und widersetzt“.

Die Jury bestand heuer erneut aus der Kulturredakteurin Mia Eidlhuber ( Der Standard ), der Literaturjournalistin Katja Gasser (ORF) und dem Buchhändler Klaus Seufer-Wasserthal (Rupertus Buchhandlung Salzburg).

Barbi Marković, 1980 in Belgrad geboren, studierte Germanistik und lebt seit 2006 in Wien. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihren Thomas-Bernhard-Remix-Roman "Ausgehen" (2009) und den Roman "Superheldinnen" (2016). Für ihre surreal-humorvollen Kurzgeschichten in "Minihorror" erhielt sie 2024 den Preis der Leipziger Buchmesse. (TT, APA)