Zweimal von Pkw überfahren: 89-jährige Frau im Krankenhaus verstorben

Linz – Eine 89-jährige Fußgängerin, die Montagvormittag in Linz zweimal von einem Auto überfahren wurde, ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die betagte Frau passierte mit ihrem Rollator eine Garagenausfahrt, als sie von einem rückwärts fahrenden Pkw umgestoßen und überrollt wurde.