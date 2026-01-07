Ski-Club Arlberg feiert 125 Jahre: Vom Pioniergeist zur Zukunft

Der Ski-Club Arlberg blickt auf 125 Jahre zurück. Er konzentriert sich auf Tradition und Jugendförderung. Der Club bleibt eine wichtige Institution im internationalen Skisport.

St. Christoph am Arlberg – Der Ski-Club Arlberg hat sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Am 3. Januar trafen sich Mitglieder und Funktionäre in St. Christoph. Sie blickten auf die reiche Geschichte des Clubs zurück. Zugleich betonten sie die Förderung junger Talente und die künftige Rolle im Wintersport.

„Der Ski-Club Arlberg steht seit 125 Jahren für Leidenschaft, Gemeinschaft und Pioniergeist im Skisport. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln, aber wir denken konsequent nach vorne – in Richtung Nachhaltigkeit und Förderung der nächsten Generation. Unser Ziel bleibt, die Faszination des Skifahrens am Arlberg lebendig zu halten und weiterzuentwickeln“, formulierte Josef Chodakowsky, Präsident des Ski-Clubs Arlberg, die Ausrichtung des Vereins.

Der Ski-Club Arlberg steht seit 125 Jahren für Leidenschaft, Gemeinschaft und Pioniergeist im Skisport. Josef Chodakowsky, Präsident des Ski-Clubs Arlberg

Die Geschichte des Clubs begann 1901 mit acht Menschen. Er entwickelte sich zu einer wichtigen Institution im alpinen Skisport. Der Ski-Club Arlberg gründete den Österreichischen und Deutschen Skiverband mit. Er gilt als Wegbereiter vieler Innovationen im modernen Skilauf. Hannes Schneider prägte die Entwicklung maßgeblich. Seine „Arlberg-Technik“ schuf die Basis des heutigen Skifahrens.

Bewerbung für Heim-WM 2033

Der Club förderte nicht nur die Skiausbildung. Er beteiligte sich auch an der Entwicklung großer Rennveranstaltungen. Die Arlberg-Kandahar-Rennen gehörten seit 1928 zum internationalen Rennkalender. Diese fanden schon vor dem Alpinen Weltcup statt. Die Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2001 in St. Anton war ein Höhepunkt. Ihre Erfahrungen dienen nun als Grundlage für eine Bewerbung. Der Club bewirbt sich für eine Heim-WM 2033. Er will den Arlberg als Standort für Spitzensport etablieren.

Der Club konzentriert sich stark auf die Jugendförderung. Rund 250 Kinder aus den Arlbergorten werden jährlich ausgebildet. Sie lernen die Werte und die Freude am Skisport. Die Jugendarbeit zeigt Erfolge. Nina Ortlieb und Magdalena Egger stammen aus der Clubjugend. Sie starten im Alpinen Ski-Weltcup. Leonie Zegg, ebenfalls eine SCA-Rennläuferin, siegte im Europacup.

118 Medaillen bei internationalen Wettbewerben