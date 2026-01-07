Wohnprojekt Bräufeld

Zillertal: Tiwag baut E-Ladeinfrastruktur aus

Bürgermeister Andreas Egger und Tinext-Geschäftsführer Andreas Burger (r.) vor der neuen Schnellladestation am Bräufeld in Aschau.
© TIWAG/ Berger
Die Tiwag und ihre Tochter Tinext erweitern das Ladenetz für Elektroautos in Tirol. Drei neue öffentlich zugängliche Ladepunkte entstanden in Aschau im Zillertal. Sie sollen die nachhaltige Mobilität stärken, besonders in ländlichen Gebieten.

Die Unternehmen bauen die E-Ladeinfrastruktur in Tirol weiter aus. Sie ermöglichen so einen einfachen Zugang zur Elektromobilität. Das stärkt die regionale Versorgung.

Tinext-Geschäftsführer Andreas Burger erklärt die Strategie: „Als Anbieter für Ladelösungen in Tirol wollen wir die Infrastruktur flächendeckend ausbauen. So schaffen wir einen einfachen Zugang zur E-Mobilität und stärken die regionale Versorgung.“

Die neuen Ladepunkte stehen am Bräufeld in Aschau. Sie entstanden im Zuge eines Wohnbauprojekts. Die Installation erfolgte in Kooperation mit der Gemeinde. Dort finden sich AC- und leistungsstarke DC-Schnellladesysteme. Diese bieten zwei Ladepunkte mit bis zu 150 kW Ladeleistung.

