Zillertal: Tiwag baut E-Ladeinfrastruktur aus

Die Tiwag und ihre Tochter Tinext erweitern das Ladenetz für Elektroautos in Tirol. Drei neue öffentlich zugängliche Ladepunkte entstanden in Aschau im Zillertal. Sie sollen die nachhaltige Mobilität stärken, besonders in ländlichen Gebieten.

Die Unternehmen bauen die E-Ladeinfrastruktur in Tirol weiter aus. Sie ermöglichen so einen einfachen Zugang zur Elektromobilität. Das stärkt die regionale Versorgung.

Tinext-Geschäftsführer Andreas Burger erklärt die Strategie: „Als Anbieter für Ladelösungen in Tirol wollen wir die Infrastruktur flächendeckend ausbauen. So schaffen wir einen einfachen Zugang zur E-Mobilität und stärken die regionale Versorgung.“