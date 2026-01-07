Mehr als 1000 Euro weg: Innsbruckerin wurde Opfer von SMS-Betrug

Innsbruck – Eine 65-jährige Frau aus Innsbruck wurde am Montag Opfer eines Internetbetrugs. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau eine SMS, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Kundendaten angeblich abgelaufen seien. Über einen mitgeschickten Link wurde sie auf eine Seite weitergeleitet, auf der sie ihre persönlichen Daten eingab.