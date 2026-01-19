Winterpause zu Ende: Bauarbeiten an der Kanzelgalerie gehen weiter

Nach der Winterpause starten die Bauarbeiten an der Kanzelgalerie in Pfunds. Ab Montag wird der Verkehr auf der B 180 Reschenstraße einspurig geführt.

Pfunds, Nauders – Die Bauarbeiten an der Kanzelgalerie starten nach der Winterpause wieder. Mit dem 19. Jänner wird weiter gearbeitet. Ab nun regelt eine Ampel den Verkehr einspurig im Baustellenbereich. Im Fokus stehen nun aufwendige Schal- und Betonarbeiten, bei denen insgesamt 40 Einzelblöcke der Steinschlagschutzgalerie bis Mai fertigzustellen sind.

Vollsperren im Frühling notwendig

Mit Einsetzen des Tauwetters im Frühling erhöht sich die Gefahr von Steinschlägen. Gregor Wieland, Leiter des Sachgebiets Brücken- und Tunnelbau beim Land Tirol, kündigt daher weitere Felsräumungsarbeiten an. „Dabei seilen sich Expertinnen und Experten in der Felswand ab und lösen händisch lockere Steine. Während dieser Arbeiten muss die darunter liegende Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt werden“, erklärt Wieland.

Dies wird im Frühling zu vereinzelten, zeitweisen Komplettsperren der Reschenstraße führen. Eine Umfahrung ist über die Engadiner Straße (B184) und die B185 Martinsbrucker Straße möglich.

Ausblick bis zur finalen Freigabe

Für den Abschluss der Hauptbauarbeiten sind im Herbst 2026 weitere vereinzelte Vollsperren notwendig. Ab Winter 2026 wird die Straße voraussichtlich endgültig wieder zweispurig für den Verkehr freigegeben. Die vollständige Fertigstellung der Kanzelgalerie mit allen Restarbeiten ist bis Ende Mai 2027 geplant.

Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler betont die enormen Herausforderungen des Projekts: „Die engen Platzverhältnisse und zugleich senkrecht anstehenden Felswände mit einer Höhe von knapp 200 Metern erfordern eine sorgfältige Planung, um die höchstmögliche Sicherheit für die Bauarbeiterinnen und -arbeiter sowie Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.“ Die nun wieder notwendige einspurige Verkehrsführung sei entscheidend, um auf dem begrenzten Raum schnell, effizient und sicher arbeiten zu können und das wichtige Schutzbauwerk schnellstmöglich fertigzustellen. (TT)