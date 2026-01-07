Heikler Einsatz im Nordatlantik
USA beschlagnahmten russischen Öltanker mit Venezuela-Bezug
Ein russischer Öltanker wurde von den USA beschlagnahmt.
© APA/AFP/US European Command/HANDOUT
Heikler Einsatz im Nordatlantik. Der Tanker entkam zuvor einer Teilblockade rund um Venezuela.
Washington/Moskau – Die USA haben Armeeangaben zufolge am Mittwoch einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker im Nordatlantik "beschlagnahmt". Der Tanker "Bella 1", der zuvor wochenlang von der US-Armee verfolgt worden war, sei im Auftrag des Justizministeriums und des Innenministeriums "wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen" unter US-Kontrolle gebracht worden, erklärte das US-Militärkommando für Europa am Mittwoch im Onlinedienst X.
Der Tanker sei zuvor einer Teilblockade rund um Venezuela entkommen. Das berichteten die US-Sender Fox News und CNN. (APA/AFP)