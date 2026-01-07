Streit um Grönland: US-Regierung droht weiter mit Angriff

Der Streit um Grönland eskaliert weiter. US-Außenminister Marco Rubio favorisiert einen Kauf der zu Dänemark gehörenden Insel.

Washington, Nuuk – Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle über Grönland ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz auf der zu Dänemark gehörenden Insel weiter nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Spekuliert wird freilich, dass es Trump vor allem um die Ausbeutung der reichen Bodenschätze geht.

Präsident Donald Trump und sein Stab würden eine Reihe von Optionen diskutieren. Der Einsatz des Militärs sei dabei immer eine, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe, hieß es aus Washington. Trumps wiederbelebtes Interesse an der strategisch wichtigen Insel in der Arktis steht im Kontext der Militäraktion in Venezuela und der Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro. Trump erklärte nach dem Coup mehrfach, dass die USA die westliche Hemisphäre als ihre direkte Einflusssphäre sehen. Und nicht nur in Südamerika, sondern auch in Grönland ihre Interessen ohne Rücksicht auf andere durchsetzen wollen.

Rubio favorisiert Kauf

Neben einem Militäreinsatz wird in Washington aber auch weiterhin über einen Kauf Grönlands – ein autonomes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark mit rund 57.000 Einwohnern – nachgedacht. Einem hohen US-Beamten zufolge werden verschiedene Wege für einen Erwerb diskutiert. Dazu zählten ein direkter Kauf von Dänemark oder die Bildung eines „Compact of Free Association“ (COFA), eines speziellen Assoziierungsabkommens, mit dem Territorium. „Diplomatie ist immer die erste Option des Präsidenten und das Aushandeln von Geschäften. Er liebt Geschäfte“, sagte der Beamte.

Das Ziel sei ein Kauf, berichtete auch das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Außenminister Marco Rubio habe in einer vertraulichen Sitzung mit US-Abgeordneten gesagt, dass die jüngsten Drohungen keine militärische Invasion signalisieren sollten. Das berichtete auch die New York Times und schrieb zudem unter Berufung auf Beamte, dass Trump seine Mitarbeiter um die Vorlage eines aktualisierten Plans für einen Erwerb der Insel gebeten habe. Trump hatte einen solchen Plan bereits während seiner ersten Amtszeit ins Spiel gebracht.

Zuvor hatten mehrere europäische Staaten die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien am Dienstag betont, Grönland gehöre seinem Volk. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte am Montag mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO gedroht. Abzuschrecken scheint das Trump und seine Regierung nicht. In Dänemark werden nun Rufe nach einer Vermittlung durch NATO-Generalsekretär Mark Rutte laut.

Dänemark ist alarmiert

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte nach einer Krisensitzung im dänischen Parlament: „Es ist besorgniserregend, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der eine solche Ambition hat.“ Er fügte an: „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie nicht wahr wird.“ Fraglich ist allerdings, wie Dänemark konkret dafür sorgen will. Sollten die USA Grönland tatsächlich angreifen, stünde das NATO-Mitglied Dänemark allein da, prognostiziert der Forscher Peter Viggo Jakobsen von der dänischen Verteidigungsakademie.

Grönland war bis 1953 eine Kolonie Dänemarks, hat aber seit 1979 immer größere Selbstverwaltungsrechte erhalten und ist inzwischen weitgehend autonom. Über Bereiche wie Außen- und Verteidigungspolitik entscheidet aber weiterhin Dänemark – durch die Anbindung an Dänemark ist Grönland auch Teil der NATO.