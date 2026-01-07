Pflege von Menschen mit Demenz: Wie ein Stammtisch in Reutte Angehörige entlastet

Die Pflege von Demenzkranken kann Angehörige an ihre Grenzen bringen. In Reutte wurde ein Stammtisch ins Leben gerufen, um pflegende Angehörige zum Erfahrungsaustausch zusammenzubringen.

Reutte – In Tirol sind geschätzt mehr als 12.000 Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Meist werden Betroffene von ihren Angehörigen betreut. Die Gefahr, dass diese dabei die Grenzen ihrer Belastbarkeit weit überschreiten, ist groß. Geistig-seelische Überforderung, körperliche Erkrankungen und soziale Isolation sind die Folge.

Um dem entgegenzuwirken, bieten Elisabeth Schuster und Alois Gratl einen geschützten Rahmen zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung an.

Das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit Demenz findet am Montag, den 19. Jänner, von 18 bis 19.30 Uhr im Gasthof Mohren (Seminarraum) statt.