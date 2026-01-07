Mickey Rourke ist Spendenaufruf peinlich: „Ich brauche Geld von niemandem.“

Der US-Mime Mickey Rourke hat einen Spendenaufruf zurückgewiesen, der eine drohende Zwangsräumung in Los Angeles verhindern sollte. Die Managerin erklärt, das sei mit ihm abgestimmt gewesen.

In einem Instagram-Video erklärte der 73-Jährige, er habe damit „überhaupt nichts zu tun“. „Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun, ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art.“ Rourke weiter: „Ich würde nie Fremde oder Fans um Geld bitten.“

Mickey Rourke war ein Sexidol. Hier mit Kim Basinger im legendären Film 9 1/2 Wochen. © imago/Evans

Sammlung „für Mickey“

Nach der öffentlichen Zurückweisung durch Rourke widersprach seine Managerin. Dem US-Magazin The Hollywood Reporter sagte Kimberly Hines, der Spendenaufruf sei mit dem Ziel gestartet worden, Rourke zu helfen. Dafür habe sie die Kampagne am Sonntag auf der Plattform „Gofundme“ ins Leben gerufen. Der Aufruf sei „für Mickey“ gedacht gewesen und nicht betrügerisch, betonte Hines.