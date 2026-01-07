Über Steintreppe gestoßen: 20-Jährige bei brutaler Attacke in Ischgl schwer verletzt

Ischgl – Vor einem Lokal in Ischgl kam es in der Nacht auf Dienstag gegen 1.30 Uhr zu einem Streit. Ein 20-jähriger Deutscher und eine Gruppe Niederländer waren aneinandergeraten.

Wie die Polizei beschreibt, wurde der Deutsche von einem bislang unbekannten Niederländer über dessen Bein auf den Steinboden geworfen. Anschließend fasste ihn ein 23-jähriger Niederländer am Körper und stieß ihn über eine Steintreppe hinunter. Dabei schlug der 20-Jährige mit dem Kopf auf und zog sich schwere Verletzungen zu.

Das alles geschah vor den Augen der Ortswache, die einschritt und versuchte, den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Der Niederländer setzte sich jedoch heftig zur Wehr und schlug einem Security mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei.