Einstiger Dorfchef im Rechtsirrtum

Alt-Bürgermeister redete sich wegen Verdachts in Strudel und wurde selbst angeklagt

In einem Tiroler Gemeindeamt hing der Haussegen schief. Der rechtlich wenig versierte Bürgermeister harmonierte nicht mit dem Amtsleiter. (Symbolbild)
© Harald Angerer
Reinhard Fellner

Wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung musste sich am Mittwoch der einstige Bürgermeister einer Tiroler Gemeinde am Landesgericht verantworten. Er hatte wohl übersehen, dass er ein Dokument bezüglich einer Flächenwidmung einst selbst unterschrieben hatte.

