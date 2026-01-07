Mit über 100 km/h durch Innsbruck: Warum die Autos der Raser nicht beschlagnahmt wurden

Wegen Raserei beschlagnahmte die Tiroler Polizei im vergangenen Jahr 32 Fahrzeuge vorübergehend. Mit 225 km/h war der schnellste Lenker unterwegs. Die beiden jungen Männer, die Mittwochnacht mit über 100 km/h durch Innsbruck fuhren, waren für eine Beschlagnahme aber zu „langsam“.