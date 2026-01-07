Unfall mit drei Fahrzeugen in Unterperfuss: Zwei Personen verletzt

Unterperfuss – In Unterperfuss kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Laut Polizei verlor ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto am Beginn einer Rechtskurve in Richtung Osten die Kontrolle über sein Auto und touchierte das entgegenkommende Fahrzeug einer 51-Jährigen. Sie und ihr 55-jähriger Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt.

Das Auto des 20-Jährigen kollidierte im Anschluss mit einem weiteren entgegenkommenden Auto. Dabei wurde der 72-jährige Lenker verletzt. Die Beifahrerin, eine 66-Jährige, blieb unverletzt. Das Auto des 20-Jährigen wurde auf die Böschung geschleudert und kam nach einer Drehung um die eigene Achse mehrere Meter unterhalb der Unfallstelle zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt.