Unfall mit drei Fahrzeugen in Unterperfuss: Zwei Personen verletzt
Unterperfuss – In Unterperfuss kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt.
Laut Polizei verlor ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto am Beginn einer Rechtskurve in Richtung Osten die Kontrolle über sein Auto und touchierte das entgegenkommende Fahrzeug einer 51-Jährigen. Sie und ihr 55-jähriger Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt.
Das Auto des 20-Jährigen kollidierte im Anschluss mit einem weiteren entgegenkommenden Auto. Dabei wurde der 72-jährige Lenker verletzt. Die Beifahrerin, eine 66-Jährige, blieb unverletzt. Das Auto des 20-Jährigen wurde auf die Böschung geschleudert und kam nach einer Drehung um die eigene Achse mehrere Meter unterhalb der Unfallstelle zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt.
Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 72-Jährige zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Hall gebracht. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (TT.com)