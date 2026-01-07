Markus Hildmann neuer Hypo-Vorstand für Vertrieb & Treasury

Mit Jänner 2026 nimmt Markus Hildmann Arbeit als Marktvorstand bei der Hypo Tirol Bank auf.

Mit Jänner 2026 übernimmt Markus Hildmann das Vorstandsressort Vertrieb & Treasury in der Tiroler Landesbank. Hildmann ist seit 36 Jahren im Bankensektor tätig und bringt internationale Erfahrung sowie einen ausgeprägten Tirol-Bezug mit.

„Markus Hildmann stärkt als ausgewiesener Vertriebs-Experte unsere Landesbank und wird mit erstklassiger Tirol-Kenntnis die Ausrichtung als kundenorientierte Bank voranbringen“, betont Wilfried Stauder, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Tirol Bank. Markus Hildmann unterstreicht den Anspruch auf besondere Kundennähe im Kernmarkt Tirol: „Ich kenne den Wirtschafts- und Lebensraum Tirol bestens und werde an einer starken Marktpräsenz der Tiroler Landesbank arbeiten.

Markus Hildmann gilt als ausgewiesener Tirol Experte. © Hypo Tirol Bank

Tirol-Kenner übernimmt Agenden

Im Mittelpunkt stehen die Finanzierungen von Wohnraum, Unternehmen und öffentlichen Institutionen sowie maßgeschneiderte Angebote im Private Banking und Investments für den langfristigen Vermögensaufbau.“ Für Hildmann ist klar: „Das heißt für unsere Marktausrichtung: hochqualitative, ganzheitliche Beratung bei komplexen Finanzthemen – mit dem Anspruch auf ein unverwechselbares Kundenerlebnis – und zugleich moderne Online-Services, damit alltägliche Bankgeschäfte einfach und effizient erledigt werden können.“