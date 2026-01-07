Schwerer Betrug im Bezirk Schwaz: Falscher Bankmitarbeiter erbeutete hohe Summe

Eine 53-jährige Mitarbeiterin eines Hotels im Bezirk Schwaz wurde am Montag Opfer eines dreisten Betrugs. Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte die Frau telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus.

Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, die Angestellte davon zu überzeugen, mehrere Überweisungen freizugeben. Der dadurch entstandene finanzielle Schaden ist beträchtlich und beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag.