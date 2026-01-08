- Überblick
Auto-Neuheiten 2026 (29)
Nach dem Macan wird auch der Cayenne elektrisch - aber nicht nur das
Bestellbar ist er schon: der Cayenne Electric.
© Porsche
Von Markus Höscheler
Die neue Cayenne-Generation setzt auf vollelektrischen Antrieb. Die aktuell angebotenen Verbrenner bleiben vorerst im Programm.
