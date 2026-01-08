Auch Osttirol pokert mit Spital
„Ungerechte Finanzierung“: Tiroler Gemeinden wollen Bezirksspitäler abstoßen
Operation Spitalsfinanzierung: Schwaz und in Lienz sollen notfalls an das Land übertragen werden. Zams hat mit dem Ordensspital eine Sonderstellung, die Abgänge werden fast zur Gänze vom Land finanziert. Kufstein strebte 2025 vergeblich eine Spitalsehe mit St. Johann an.
© claudia egger
Jetzt hat Debatte über die Finanzierung der Spitäler auch voll die Landespolitik erfasst. Osttirol kritisiert völlig ungerechte Spitalsfinanzierung in Tirol und will sich wie der Bezirk Schwaz ohne Sonderbeiträge von seinem Krankenhaus trennen.