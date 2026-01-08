Unruhe zum Jahresauftakt
In der SPÖ herrscht Nervosität, Kälte und Hoffnung
Inszenierter Widerstand gegen Andreas Babler. Drei Monate vor dem SPÖ-Parteitag werden im Internet bewusst Fake-Plakate über die Rückkehr von Christian Kern platziert. Ort der Giftküche ist unbekannt.
© APA
Am 7. März dürfte Babler als SPÖ-Chef bestätigt werden. Doch in der Partei herrscht Unruhe. Das Kern-Gerücht verstummt nicht. Ein Fake-Plakat kursiert im Internet. In den Ländern gärt es, die negativen Umfragen zeigen Wirkung.