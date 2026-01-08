Beifahrer wurde verletzt

Geriet ins Schleudern: Auto prallte auf A12 bei Innsbruck gegen Leitplanke

Der stark beschädigte Unfallwagen blockierte den linken Fahrstreifen und musste abgeschleppt werden.
© Daniel Liebl

