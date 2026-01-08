Kommentar

Alarmrufe und zarte Konjunktur-Pflänzchen

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Tirols Wirtschaftsausblick für 2026 ist endlich wieder etwas positiver. Klar ist aber, dass Österreich den auch selbst ramponierten Standort weiter in Ordnung bringen muss.