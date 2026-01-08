Wintertraum in bunten Farben: Ballonfahrer sorgen für imposante Kulisse im Hochtal

Vom 11. bis 31. Jänner setzen Ballonfahrer aus aller Welt farbenfrohe Akzente in die verschneite Landschaft des Tannheimer Tals – ob am Himmel oder beim Ballonglühen.

Tannheim – Ballonfahrern aus aller Herren Länder ist auch heuer kein Weg zu weit. Sie wollen nur eins: beim Ballonfestival vom 11. bis 31. Januar im Tannheimer Tal dabei sein. Pro Woche sind bis zu 20 Teams am Start.

Einer, der die gesamte Zeit über mit dabei sein wird, ist Dror Ginatt, Chef des Teams aus Israel. Er war 2018 erstmals im Tannheimer Tal am Start und steht seither jedes Jahr auf der Anmeldeliste.

Die Ballonfahrer werden bei ihren Fahrten bunte Farbtupfer in das verschneite Panorama der Region setzen. Der Verlauf der tatsächlichen Flugroute bleibt bis zuletzt spannend, denn wohin die Reise geht, bestimmen in erster Linie ein gutes, stabiles Wetter, die Thermik und der Wind. Sind diese den Piloten wohlgesonnen, steht einer unvergesslichen Ausfahrt ins benachbarte Allgäu oder mit ein wenig Glück auch einer Alpenüberquerung nichts im Weg.

Von der Sägerklause aus erheben sich die Ballone täglich zwischen 10.30 und 12.30 Uhr nahezu lautlos in die Lüfte, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. © TVB Tannheimer Tal/Achim Meurer

Täglich ab 10 Uhr werden die Vorbereitungen am Startplatz bei der Sägerklause getroffen, ehe die Piloten mit ihren scheinbar federleichten Riesen abheben. Dann verwandeln sie den Himmel über dem Hochtal und den angrenzenden Regionen in ein Meer bunter Farbkleckse, ehe sie am Horizont verschwinden.

Die Ballone begeistern aber nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden. So zum Beispiel beim Ballonglühen – am 13. Jänner in Nesselwängle, am 20. in Jungholz und am 27. in Grän.