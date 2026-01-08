Die Tankstelle der Zukunft in Thalgau

Die „Mobilitäts- und Energiezukunft Thalgau“ von Gutmann verbindet innovative Infrastruktur, nachhaltige Architektur und qualitätsvolle Nahversorgung zu einem Gesamtkonzept mit echtem Mehrwert für die Region.

Am 20. November 2025 eröffnete Gutmann die „Mobilitäts- und Energiezukunft Thalgau“ und setzt damit neue Maßstäbe für die Tankstelle von morgen. Das Projekt vereint nachhaltige Mobilität, modernste Infrastruktur, hochwertige Produkte und individuelle Energieberatung – eingebettet in eine architektonisch anspruchsvolle Gestaltung. Thalgau gilt als Vorzeigeprojekt für eine neue Art, Mobilität zu denken: funktional, ökologisch und konsequent zukunftsorientiert.

Gutmann steht seit mehr als 60 Jahren für sichere Energieversorgung und prägt mit über 100 Tankstellen in ganz Österreich die heimische Mobilitätslandschaft. Das Familienunternehmen setzt auf innovative Konzepte, die gezielt auf die Standorte und regionalen Bedürfnisse eingehen – so auch in Thalgau.

Schon von Weitem bestimmt dort die Architektur die Wahrnehmung: Ein rund 70 Meter großes Flugdach aus massivem Holz überspannt die Tank- und Ladeflächen. Zwei Pavillons, umgeben von Grüninseln, gliedern die unterschiedlichen Energiebereiche. Errichtet in nachhaltiger Holz-Beton-Hybridbauweise fügt sich der vom renommierten Büro obermoser + partner entworfene Bau in die Landschaft ein und verleiht dem Standort eine eigenständige architektonische Identität mit hohem Aufenthaltskomfort.

In Thalgau und an 16 weiteren Standorten gibt es Gutmann HVO-Diesel. © Moritz Orgler

Rundum versorgt

Im Zentrum des Konzepts steht zukunftstaugliche Mobilität. Erstmals gibt es an einer Gutmann Tankstelle mehr Ladepunkte als klassische Zapfsäulen: Zwölf Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW für Pkw sowie zwei Ladepunkte mit bis zu 400 kW für Lkw verdeutlichen den Fokus auf Elektromobilität. Ergänzt wird das Angebot durch OMV-Markentreibstoffe, Gutmann HVO-Diesel als nachhaltige Alternative sowie AdBlue-Zapfsäulen für Pkw und Lkw. Ein 24-Stunden-Tankautomat sorgt zusätzlich für Flexibilität.

Da das Laden von Fahrzeugen mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Tanken, wurde Raum zum Verweilen geschaffen. Eine rund um die Uhr zugängliche E-Mobilitätslounge mit WLAN, Stromanschlüssen und Kaffeemaschine bietet Ladekundinnen und -kunden Komfort höchster Qualität. Herzstück des Neubaus ist der integrierte SPAR express-Shop mit Bistro, der täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet ist. Neben frischen Snacks und Siebträgerkaffee werden auch regionale Produkte angeboten – vom Brot bis zum Fleischkäse vom lokalen Metzger. Damit bekennt sich Gutmann klar zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Die „Mobilitäts- und Energiezukunft Thalgau“ wird so nicht nur für Reisende, sondern auch für die lokale Bevölkerung zu einem Treffpunkt mit Mehrwert.

Ein Standort mit Weitblick

Ein weiterer Baustein ist die Energieberatungslounge im Obergeschoss. Hier können sich Kundinnen und Kunden zu Energie- und Nachhaltigkeitsthemen informieren – von Photovoltaik über Pelletsheizungen und alternativen Energielösungen. „Mit dem Standort Thalgau setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der Mobilität“, heißt es seitens des Unternehmens. Entstanden ist ein ästhetisch hochwertiges Projekt, das Mobilität neu denkt und wo Nachhaltigkeit, Funktionalität und Alltagstauglichkeit ineinandergreifen – ein zukunftsweisendes Gesamtkonzept und ein neuer Nahversorger für die Region.