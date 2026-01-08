Fuhren einfach weiter: Zwei Kollisionen mit Fahrerflucht im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis

In den ersten Jännertagen kam es im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis zu zwei Kollisionen auf den Pisten mit anschließender Fahrerflucht. Während ein Skifahrer mittlerweile ausgeforscht werden konnte, ist die Polizei im zweiten Fall noch mit der Aufklärung beschäftigt.

Derzeit ist die Polizei im Skigebiet Fiss-Serfaus-Ladis mit der Aufklärung zweier Skiunfälle mit anschließender Fahrerflucht beschäftigt. Ein Skifahrer, der nach einer Kollision am 4. Jänner mit einer 63-jährigen Deutschen einfach weitergefahren war, konnte am 6. Jänner über eine Fahndung ausfindig gemacht werden. Zugetragen hatte sich der Unfall gegen 10.50 Uhr auf einer roten Piste im Gemeindegebiet von Fiss. Nach der Kollision blieb die 63-Jährige schwer verletzt auf der Piste zurück, während der vorerst unbekannte Zweitbeteiligte, ohne seine Daten bekannt zu geben, weiterfuhr.

Mithilfe eines von einem Unfallzeugen angefertigten Fotos konnte die Polizei aber eine Fahndung einleiten. Zwei Tage später erkannten Liftbedienstete gegen Mittag den Gesuchten anhand seiner Kleidung und verständigten die Polizei. Der Mann, ein 23-jähriger Deutscher, zeigte sich geständig.

Unfall mit Fahrerflucht in Serfaus

Der zweite Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Mittwoch bei einem Nachtskilauf mit klirrend-kalten Temperaturen von minus 17 Grad in Serfaus. Eine 13-jährige Dänin fuhr gegen 22 Uhr hinter ihrem Vater auf der blauen Piste Nummer 90 ins Tal, als sie plötzlich von einem Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit von rechts angefahren und niedergestoßen wurde. Der Mann selbst stürzte nicht, sondern setzte seine Abfahrt unbeirrt fort.

Dem Mädchen wurde von nachkommenden Skifahrern sofort geholfen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Pistenrettung geborgen und erhielt später medizinische Betreuung.

Polizei sucht Zeugen