Sackgasse in Wörgl bleibt gegen Willen der Anrainer geöffnet, endgültige Lösung offen
Am Ende der Straße liegt jenes Feld, auf dem das neue Bad gebaut werden soll. An den meisten Stellen ist sie zu schmal für zweispurigen Verkehr.
© Theresa Aigner
Im Herbst haben AnrainerInnen gegen die Öffnung der Simon-Prem-Straße für den Durchzugsverkehr protestiert. Die Maßnahme wird zwar nicht zurückgenommen, bei einer endgültigen Lösung sollen die BewohnerInnen aber eingebunden werden.