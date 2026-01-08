Kälteste Nacht seit 14 Jahren: Minus 29 Grad in Oberösterreich gemessen

Es bleibt eisig kalt: In Liebenau-Gugu haben mit minus 27,9 Grad in der Nacht auf Donnerstag die kältesten Temperaturen Österreichs geherrscht. Seit 2012 sanken die Temperaturen hierzulande nicht mehr tiefer. Die Ortschaft im Bezirk Freistadt in Oberösterreich auf 845 Metern Seehöhe war damit klarer Kältepol des Landes vor Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich (788 Meter Seehöhe) mit minus 25,9 Grad, wie die GeoSphere Austria mitteilte. Den dritten Platz sicherte sich Brunnenkogel in Tirol mit minus 22,8 Grad auf 3437 Metern Seehöhe.

Die Wetterstation am Sonnblick auf 3109 Metern Seehöhe in Salzburg zeigte vergangene Nacht minus 21,8 Grad an. In Zell am See registrierte das Thermometer auf 754 Metern Seehöhe minus 19,7 Grad. In Pabneukirchen im oberösterreichischen Bezirk Perg gab es auf 620 Metern Seehöhe minus 19,6 Grad knapp vor Radstadt in Salzburg mit minus 19,2 Grad.