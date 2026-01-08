Pädagoginnen entdeckten in Vorarlberg an Kindergarten angelehnte Leiche

Noch ist unklar, ob es sich um ein Verbrechen oder einen natürlichen Tod handelt. Es wurde eine Obduktion angeordnet.

Dornbirn – Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach einen toten Mann entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an ein Gebüsch an der Außenwand angelehnt gewesen sein. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Fund einer verstorbenen Person, deren Identität in den Vormittagsstunden geklärt wurde. Ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob er Opfer eines Verbrechens wurde, blieb zunächst offen.

„Zur Klärung der Todesursache wird in den kommenden Tagen eine Obduktion durchgeführt“, informierte die Polizei knapp. Weitere Erhebungen seien im Gang.