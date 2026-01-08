Woran gute Vorsätze scheitern und wie man schlechte Gewohnheiten wirklich ändert

Neues Jahr, neue Vorsätze: mehr Bewegung, gesünder essen, weniger Stress. Doch oft hält die Motivation nur ein paar Wochen, dann holt uns der Alltag wieder ein. Warum gute Vorsätze so häufig scheitern, was in unserem Kopf dabei passiert und wie es trotzdem gelingen kann, dranzubleiben, erklärt Mentalcoach Michael Deutschmann im „Gut zu wissen“-Podcast.