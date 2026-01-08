Skifahren und Gutes tun

KitzSki-Spenden: Ticketpfand hilft Caritas regional

Katja Gasteiger, Kurt Sonneck und Andrea Wieser (alle Caritas) sagen „Danke!“ an KitzSki– im Bild Anton Bodner und Christian Wörister – und die WintersportlerInnen, die ihr Ticketpfand für Menschen in Not in der Region spenden.
© KitzSki / Joachim Frenner

Das Skigebiet KitzSki ermöglicht Wintersportlern, ihr Ticketpfand zu spenden. Die gesammelten Beträge unterstützen während der gesamten Skisaison regionale Hilfsprojekte der Caritas. So kommt die Hilfe direkt Menschen in Not vor Ort zugute.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059