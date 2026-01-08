Skifahren und Gutes tun
KitzSki-Spenden: Ticketpfand hilft Caritas regional
Katja Gasteiger, Kurt Sonneck und Andrea Wieser (alle Caritas) sagen „Danke!“ an KitzSki– im Bild Anton Bodner und Christian Wörister – und die WintersportlerInnen, die ihr Ticketpfand für Menschen in Not in der Region spenden.
© KitzSki / Joachim Frenner
Das Skigebiet KitzSki ermöglicht Wintersportlern, ihr Ticketpfand zu spenden. Die gesammelten Beträge unterstützen während der gesamten Skisaison regionale Hilfsprojekte der Caritas. So kommt die Hilfe direkt Menschen in Not vor Ort zugute.