Metal-Highlight, Rave am Berg und Musical-Wochenende: Das ist los in Tirol

Das neue Jahr ist angekommen und allmählich kehrt nach dem Feiertagsmarathon der Alltag zurück. Langweilig wird es an diesem Wochenende aber trotzdem nicht: HobbysängerInnen können sich bei der „Karaoke Night“ in Hall beweisen. Wer lieber im Publikum sitzt, kann in Innsbruck, Kufstein oder Stumm einen Theaterbesuch genießen oder beim Metalkonzert der Band „Hämatom“ die Fetzen fliegen lassen.