Metal-Highlight, Rave am Berg und Musical-Wochenende: Das ist los in Tirol
Auf 2340 Meter Seehöhe in der Axamer Lizum lockt der „Hoadl Rave“ Partygänger aus ganz Tirol. Zurück im Tal verzaubert das Musical „Tarzan“ Alt und Jung, während die Metalband „Hämatom“ ihren einzigartigen Sound nach Wörgl bringt.
© Theater Liberi, SkiGaudi, Hämatom
Das neue Jahr ist angekommen und allmählich kehrt nach dem Feiertagsmarathon der Alltag zurück. Langweilig wird es an diesem Wochenende aber trotzdem nicht: HobbysängerInnen können sich bei der „Karaoke Night“ in Hall beweisen. Wer lieber im Publikum sitzt, kann in Innsbruck, Kufstein oder Stumm einen Theaterbesuch genießen oder beim Metalkonzert der Band „Hämatom“ die Fetzen fliegen lassen.