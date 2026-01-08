Bis zu einem halben Meter
Nach der Kälte wird es weiß: Wo es in den kommenden Tagen in Tirol besonders viel schneit
In den kommenden Tagen wird es in ganz Tirol winterlich weiß. In manchen Tälern kommt bis zum Wochenende ein halber Meter zusammen.
In den vergangenen Wochen hatte Väterchen Frost Tirol fest im Griff. Nun ist es mit den eisigen Temperaturen zumindest zum Teil vorbei, dafür fällt bis zum Wochenende einiges an Schnee – mancherorts sogar ein halber Meter. Außerdem herrscht Glatteisgefahr.