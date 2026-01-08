Spätes Glück: EAV-Sänger Klaus Eberhartinger (75) ist wieder Vater geworden

Große, späte Freude im Leben von Austropop-Legende Klaus Eberhartinger: Der ehemalige Frontmann der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV) ist im Alter von 75 Jahren erneut Vater geworden. Das berichtet die Kronen Zeitung. Das Baby ist demnach bereits im vergangenen Jahr zur Welt gekommen.