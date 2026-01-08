In Wahlheimat Kenia
Spätes Glück: EAV-Sänger Klaus Eberhartinger (75) ist wieder Vater geworden
Klaus Eberhartinger hat allen Grund zum Lachen: Mit 75 Jahren wurde er erneut Papa.
© ORF
Große, späte Freude im Leben von Austropop-Legende Klaus Eberhartinger: Der ehemalige Frontmann der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV) ist im Alter von 75 Jahren erneut Vater geworden. Das berichtet die Kronen Zeitung. Das Baby ist demnach bereits im vergangenen Jahr zur Welt gekommen.
Eberhartinger, der Anfang der 1980er-Jahre mit der EAV große Erfolge feierte, lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Kenia, fernab von Bühne und Blitzlicht. Dort teilt er sein Leben mit seiner deutlich jüngeren kenianischen Ehefrau und den gemeinsamen Kindern. (TT.com)