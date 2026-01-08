Auch Bruckhäusl betroffen

Warum man in mehreren Tiroler Tunnels derzeit oft nur 30 km/h fahren darf

Die automatische Anlage an der Tunneleinfahrt zeigt je nach Feinstaubbelastung die maximale Geschwindigkeit an. Sollte die Ampel auf rot schalten, dauert das meistens nicht länger als 10 Minuten, bis die Durchfahrt wieder möglich ist.
© Theresa Aigner
Von Theresa Aigner

Wer zuletzt den Tunnel auf der Loferer Straße (B178) bei Bruckhäusl benutzt hat, durfte ihn oft nicht schneller als mit 30 km/h passieren. Warum die Maßnahme nötig ist, erklärt Wörgls Straßenmeister Josef Auschnaiter.

