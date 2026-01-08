Zwei ÖSV-Adler legen im Weltcup Pause ein, Anzug-Schummler kehrt zurück

Die österreichischen Skisprungstars Daniel Tschofenig und Stefan Kraft lassen den Weltcup am Wochenende in Zakopane erwartungsgemäß aus. Beide wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen.

Mit Markus Müller nominierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl am Donnerstag nur einen Ersatz, der siebente österreichische Startplatz bleibt frei.

Das Aufgebot bilden neben Müller die bei der Tournee auf dem Podest gelandeten Jan Hörl und Stephan Embacher sowie Manuel Fettner, Maximilian Ortner und Jonas Schuster. In Zakopane stehen am Samstag ein Superteam- und am Sonntag ein Einzelbewerb auf dem Programm.