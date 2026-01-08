Neuschnee sorgt für erhöhte Lawinengefahr: Land ruft Warnstufe 3 für Teile Tirols aus

Aufgrund des prognostizierten Schneefalls ruft der Lawinenwarndienst für den Westen Tirols ab Freitag die erhebliche Gefahrenstufe 3 aus. Die Behörden appellieren an alle Wintersportler, besondere Vorsicht walten zu lassen und Touren abseits der gesicherten Pisten sorgfältig zu planen.

Innsbruck – Nach den kalten Tagen kehrt der Schnee zurück nach Tirol und mit ihm steigt die Lawinengefahr. Laut aktuellen Wetterprognosen ist ab Donnerstagnachmittag in weiten Teilen des Landes mit Schneefällen zu rechnen. Aus diesem Grund ruft das Land Tirol ab Freitagmorgen für den Westen des Landes die Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) aus. In den übrigen Regionen Tirols bleibt die Gefahr vorerst mäßig bis gering (Stufe 2 bzw. 1).

© Land Tirol

Grund für die angespannte Lage, so das Land, sei die Kombination aus Neuschnee, starkem Wind und einer schwachen Altschneedecke. „In den Gebieten mit erheblicher Lawinengefahr werden die Gefahrenstellen recht weit verbreitet sein. Umso mehr gilt es defensiv unterwegs zu sein und zum Beispiel steile Schattenhänge zu meiden“, so Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst Tirol.

Zur Prognose:

Appell zur Zurückhaltung

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appelliert per Aussendung an alle Wintersportler, besondere Vorsicht walten zu lassen und sich nicht abseits gesicherter Pisten zu bewegen. „Wir alle haben uns auf den neuerlichen Schnee gefreut. Aufgrund der aktuellen Lawinensituation gilt jedoch besondere Vorsicht. Informieren Sie sich vorab über die genauen Gefahrenstellen und planen Sie Ihre Touren sorgfältig“, so Mair. (TT.com)