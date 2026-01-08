Betrüger am Werk
Tausende Euro abgebucht: Tiroler Polizei warnt vor Bank-Betrugsmasche
Aktuell werden vermehrt SMS und E-Mails im Namen von Banken versendet. Das berichtete die Tiroler Polizei im Rahmen einer Aussendung am Donnerstag. In den Nachrichten ist von Unregelmäßigkeiten am Bankkonto die Rede, weitere Maßnahmen seien erforderlich.
Wer darauf reagiert, erhält einen Anruf von angeblichen Bankmitarbeitern mit einer gefälschten Rufnummer des angegebenen Unternehmens. Während des Gesprächs bewegen die Täter ihre Opfer dazu, ein Fernwartungstool am Computer oder Handy zu installieren. Dadurch ist es möglich, Tausende Euro von den Konten der Opfer abzubuchen. (TT.com)
Tipps der Polizei
- Derartige SMS, E-Mails oder Anrufe ignorieren!
- Keinem Link folgen, um auf die Seite des angegebenen Unternehmens zu gelangen!
- Kein Fernwartetool auf dem PC oder Mobiltelefon installieren!
- Im Schadensfall den Vorfall unverzüglich bei der Bank melden und bei der Polizei Anzeige erstatten!