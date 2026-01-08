Tausende Euro abgebucht: Tiroler Polizei warnt vor Bank-Betrugsmasche

Aktuell werden vermehrt SMS und E-Mails im Namen von Banken versendet. Das berichtete die Tiroler Polizei im Rahmen einer Aussendung am Donnerstag. In den Nachrichten ist von Unregelmäßigkeiten am Bankkonto die Rede, weitere Maßnahmen seien erforderlich.

Wer darauf reagiert, erhält einen Anruf von angeblichen Bankmitarbeitern mit einer gefälschten Rufnummer des angegebenen Unternehmens. Während des Gesprächs bewegen die Täter ihre Opfer dazu, ein Fernwartungstool am Computer oder Handy zu installieren. Dadurch ist es möglich, Tausende Euro von den Konten der Opfer abzubuchen. (TT.com)