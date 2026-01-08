Bahnsperre in Innsbruck führt auch zu Straßensperren, Ärger über Ausfall von Zügen

Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke bei der Rauchmühle in Innsbruck führt in den kommenden Tagen auch zu temporären Totalsperren auf der Hallerstraße – großteils in den Abend- und Nachtstunden. Während sich die ÖBB mit dem Start des Schienenersatzverkehrs zufrieden zeigen, üben Öffi-Nutzer Kritik: Im Frühverkehr kam es zu Zugausfällen.