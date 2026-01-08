Hallerstraße betroffen

Bahnsperre in Innsbruck führt auch zu Straßensperren, Ärger über Ausfall von Zügen

Auch AutofahrerInnen müssen sich umstellen: Auf der Hallerstraße sind für den Einbau der neuen, 1400 Tonnen schweren Bahnbrücke vier Nachtsperren und eine Tagsperre erforderlich.
© ÖBB/Sailerbrothers
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke bei der Rauchmühle in Innsbruck führt in den kommenden Tagen auch zu temporären Totalsperren auf der Hallerstraße – großteils in den Abend- und Nachtstunden. Während sich die ÖBB mit dem Start des Schienenersatzverkehrs zufrieden zeigen, üben Öffi-Nutzer Kritik: Im Frühverkehr kam es zu Zugausfällen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561