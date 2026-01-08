Neuer Simulator für Tirols Forstausbildung: Weniger Risiko, mehr Praxis

Tirol modernisiert seine Forstausbildung: Die Landwirtschaftliche Landeslehranstalt (LLA) Rotholz nimmt einen Harvester-Simulator in Betrieb. Dieser wird fester Bestandteil des Lehrplans und soll Sicherheit sowie Qualität für angehende Forsttechniker und Forstfacharbeiter erhöhen.

Tirol erreicht einen wichtigen Fortschritt in der Modernisierung der Forstausbildung. Ein Harvester-Simulator ist nun an der LLA Rotholz in Betrieb. Er wird fest in den Lehrplan für Forsttechniker und Forstfacharbeiter integriert. So ist er Voraussetzung für das Arbeiten mit realen Maschinen.

LHStv Josef Geisler, Forstreferent, betonte die Wichtigkeit moderner Ausbildung. "Forstarbeit ist Profiarbeit. Dafür braucht es gut ausgebildete Fachkräfte", sagte Geisler. Der Simulator sei eine gezielte Investition. Er sichere die Qualität der forstlichen Ausbildung langfristig.

Training am Puls der Zeit

Der neue Harvester-Simulator ermöglicht das realitätsnahe Training aller Schritte der vollautomatisierten Holzernte. Arbeitsabläufe lassen sich beliebig oft wiederholen und optimieren. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem direkten Einstieg in die Praxis.

Landesschulinspektor Stephan Prantauer unterstrich die Weiterentwicklung der Standards. "Die moderne Forstwirtschaft stellt hohe Anforderungen an Fachkräfte", so Prantauer. Der Simulator sichere, dass die Ausbildung in Rotholz diese Anforderungen erfüllt. Tirol habe eine Sonderstellung in Österreich. Hier werden sowohl Forsttechniker als auch Forstfacharbeiter ausgebildet. Rotholz spielt dabei eine zentrale Rolle.

Mehr Sicherheit im Wald

Ein Hauptziel des neuen Simulators ist die höhere Sicherheit in der Ausbildung. Komplexe und gefährliche Arbeitssituationen werden zuerst virtuell trainiert. Erst danach erfolgt das Arbeiten im realen Gelände. Georg Astner, Abteilungsvorstand Forstwirtschaft an der LLA Rotholz, betonte den Mehrwert. "Der Simulator bringt ein hohes Maß an Praxisnähe", sagte Astner. Er ermögliche das Training komplexer Abläufe. Zudem gewännen Schüler Routine, bevor sie mit echten Maschinen arbeiten. Aktuell lernen 130 Auszubildende. Davon sind rund 30 Forsttechniker und 100 Forstfacharbeiter.