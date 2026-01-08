Neunjähriger bei Kollision mit Pistentafel im Zillertal verletzt

Aschau im Zillertal – Ein Neunjähriger aus Deutschland ist am Donnerstag bei einem Skiunfall im Skigebiet „Hochzillertal“ in Aschau verletzt worden. Der Bub war gegen 11.45 Uhr mit seiner Familie auf der roten Piste Nr. 6 unterwegs. Laut Polizei fuhr er in Richtung einer Panoramatafel, konnte aber nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

In der Folge prallte der Neunjährige gegen einen Pfosten der Tafel und blieb benommen liegen. Andere Skifahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte zur weiteren Abklärung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen. Er konnte das Spital noch am selben Tag wieder verlassen. (TT.com)