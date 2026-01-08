Kerze löste Brand aus: Gartenhaus in Ebbs wurde Raub der Flammen

Ebbs – Ein Brand in einem Gartenhaus in Ebbs/Oberndorf hat am Donnerstagmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine 50-Jährige meldete gegen 12.15 Uhr das Feuer auf dem zu einem Wohnhaus gehörenden Grundstück.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebbs rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zum Löschen an. Als Brandursache wird laut Polizei derzeit eine Kerze vermutet, die der 72-jährige Besitzer des Gartenhauses dort abgestellt hatte und von der das Feuer ausging.