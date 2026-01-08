Lizz Görgl zeigt die „Magie des Flows“ am Berg

Die zweifache Skiweltmeisterin Lizz Görgl präsentiert am Freitag, 16. Jänner 2026, ihr neues Buch „Die Magie des Flows“. Um 14 Uhr stellt sie das Werk im Hecherhaus am Kellerjoch vor. Der Ort liegt direkt neben der Bergstation der Kellerjochbahn und besitzt für Görgl persönliche Bedeutung.

Das Hecherhaus trägt den Namen ihrer Mutter, der ehemaligen Skirennläuferin Traudl Hecher. Dies verleiht der Buchpräsentation eine symbolische Note.

Lizz Görgl, geboren 1981 in Bruck an der Mur, gehört zu den erfolgreichsten österreichischen Skirennläuferinnen. Sie erreichte 42 Weltcup-Podestplätze. 2011 holte sie bei der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen Gold im Super-G und in der Abfahrt. Nach ihrem Karriereende 2017 wurde die Sportlerin des Jahres 2011 vielseitig aktiv. Sie arbeitet als Sängerin, Speakerin, Athletiktrainerin, Business Coach und Autorin. 2019 gewann sie zudem die ORF-Show „Dancing Stars“.

Auch ein Hirnforscher kommt zu Wort

Das Buch „Die Magie des Flows – Wie Sie über sich selbst hinauswachsen“ entstand gemeinsam mit Mentalcoach Michael von Kunhardt. Es behandelt Mindset, Selbstwirksamkeit und Leichtigkeit im Leben. Leser erwarten darin Flow-Momente aus Görgls Spitzensport-Karriere. Von Kunhardt kommentiert und analysiert diese Momente. Auch seine Erlebnisse als Hockeyspieler sind im Buch enthalten. Interviews mit Experten, darunter Hirnforscher Dr. Bernd Hufnagel, ergänzen den Inhalt. Andere Spitzensportler und Künstler teilen ebenfalls ihre Flow-Erfahrungen.

Görgl betont: „Wir denken, es ist für jeden etwas dabei, nicht nur für den High Performance Bereich und wir freuen uns, wenn wir es schaffen unsere Leserinnen und Leser neugierig zu machen auf diesen besonderen Flow-Zustand, der Berge versetzt.“