Weggemeinschaft unter Druck

Ab vier Stunden 14 Euro: Parkgebühren sorgen für Wirbel am Achensee

Der Parkautomat beim Atoll sorgt aufgrund der hohen Tarife für Verärgerung - aber auch, weil die Bezahlung mit Kreditkarte nicht immer funktioniert.
Von Angela Dähling

Beträchtliche 14 Euro zahlt man ab einer Parkdauer von mehr als vier Stunden am Atoll-Parkplatz, auf den übrigen kommunalen Stellflächen am Achensee sind es seit Kurzem ab fünf Stunden zehn Euro. Mit dem Auto in den Naturpark in Pertisau zu fahren, kostet nur sieben Euro Maut. „Das ist ein falsches Signal“, lautet die Kritik.

