Schirm klappte ein: 35-Jähriger bei Absturz mit Paragleiter in Osttirol schwer verletzt
Gaimberg – Ein 35-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag beim Absturz imt einem Paragleiter im Skigebiet Zettersfeld in Osttirol schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann startete gegen 14.25 Uhr vom Startplatz „Steinermandl“ auf 2210 Metern Seehöhe.
Laut Angaben der Polizei klappte der Gleitschirm nur wenige Sekunden nach dem Start vorne ein. Der Österreicher stürzte daraufhin aus rund zehn Metern Höhe in freies Gelände ab und schlug auf der rund 15 Zentimeter dicken Schneedecke auf.
Ein Kollege des Mannes, der direkt nach ihm gestartet war, beobachtete den Unfall. Er machte eine Notlandung, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Notarzthubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. (TT.com)