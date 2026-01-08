Schirm klappte ein: 35-Jähriger bei Absturz mit Paragleiter in Osttirol schwer verletzt

Gaimberg – Ein 35-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag beim Absturz imt einem Paragleiter im Skigebiet Zettersfeld in Osttirol schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann startete gegen 14.25 Uhr vom Startplatz „Steinermandl“ auf 2210 Metern Seehöhe.

Laut Angaben der Polizei klappte der Gleitschirm nur wenige Sekunden nach dem Start vorne ein. Der Österreicher stürzte daraufhin aus rund zehn Metern Höhe in freies Gelände ab und schlug auf der rund 15 Zentimeter dicken Schneedecke auf.